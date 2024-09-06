Суспільство

Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію 
6 Вересня 2024 11:44
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погода
Спека / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Літо 2024 року стало найспекотнішим всю історію спостережень у північній півкулі.

Про це повідомило Reuters із посиланням на службу моніторингу змін клімату Європейського Союзу.

Зазначають, що виняткова спека збільшує ймовірність, що і весь 2024 рік перевершить 2023 рік, як найтепліший рік на планеті за всю історію спостережень.

“За останні три місяці 2024 року на планеті були найспекотнішими червень і серпень, найспекотніший день за всю історію спостережень і найспекотніше бореальне літо за всю історію спостережень”, – зазначила заступниця директора Служби моніторингу змін клімату Copernicus Саманта Берджесс.

За її словами, якщо країни терміново не скоротять свої викиди, що нагрівають планету, екстремальна погода “стане ще більш інтенсивною”.

Повідомляють, що зміна клімату на планеті продовжила спричиняти катастрофи цього літа. Так, у Судані від повені, що була спричинена проливними дощами минулого місяця, постраждали понад 300 тисяч людей. Крім того, вона принесла холеру в охоплену війною країну.

Вчені також підтвердили, що зміна клімату спричинила сильну посуху на італійських островах Сицилія і Сардинія, а також посилила тайфун Гемі, який у липні пронісся Філіппінами, Тайванем і Китаєм, забравши життя понад 100 людей.

Також зазначають, що зміна клімату, спричинена діяльністю людини, і природне погодне явище Ель-Ніньйо, яке нагріває поверхневі води в східній частині Тихого океану, підштовхнули температуру до рекордно високих значень на початку року.


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