Політика

Ліндсі Грем закликав Україну якнайшвидше ухвалити законопроект про мобілізацію

19 Березня 2024 07:01
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мобілізація, сша
Сенатор республіканець Ліндсі Грем / Фото: Washington Post

Сенатор республіканець Ліндсі Грем закликав українських законодавців якнайшвидше ухвалити законопроект про мобілізацію.

Про це повідомляє Washington Post.

Грем закликав до швидких законодавчих дій – навіть у той час, коли американські законодавці все ще не можуть досягти власного консенсусу щодо допомоги Україні.

“Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе”, — сказав Грем.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, Грем не зміг дати жодних реальних гарантій щодо очікуваного пакету допомоги.

“Ви боретеся за своє життя, тому ви повинні служити — не в 25 чи 27 років”, — додав сенатор.


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