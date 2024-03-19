Ліндсі Грем закликав Україну якнайшвидше ухвалити законопроект про мобілізацію

Сенатор республіканець Ліндсі Грем закликав українських законодавців якнайшвидше ухвалити законопроект про мобілізацію.

Про це повідомляє Washington Post.

Грем закликав до швидких законодавчих дій – навіть у той час, коли американські законодавці все ще не можуть досягти власного консенсусу щодо допомоги Україні.

“Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе”, — сказав Грем.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, Грем не зміг дати жодних реальних гарантій щодо очікуваного пакету допомоги.

“Ви боретеся за своє життя, тому ви повинні служити — не в 25 чи 27 років”, — додав сенатор.