Ліндсі Грем хоче ініціювати у США законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Сенатор Ліндсі Грем має намір ініціювати у США законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Про це він заявив на брифінгу в Києві.

«Щодо виборів Путіна, вони нелегітимні. Він нелегітимний президент. Він керує терористичною державою, тож моєю відповіддю на його обрання, коли я повернуся до Вашингтона, буде представлення законопроєкту про визнання Росії державою – спонсором тероризму відповідно до законодавства США, тому що це те, чим вона є», – сказав Грем.

За його словами, названі у Росії дані щодо результатів псевдовиборів, які засвідчують перемогу Путіна, «настільки вражають, що в це просто не віриться». Сенатор вважає їх фальсифікацією, а російського диктатора – воєнним злочинцем.

Грем закликав адміністрацію Байдена підтримати визнання Росії державою-спонсором тероризму.

«Я зрозумів, що санкції працюють не так, як мали б. Економіка Росії надто сильна, і нам потрібно подвоїти зусилля, аби переслідувати їхні економічні активи. Суть у тому, що визнання Росії зробить вторинні санкції більш значущими, тому такі країни, як Індія, Китай та інші, які ведуть справи з Росією, робитимуть це на свій страх і ризик», – зауважив сенатор.