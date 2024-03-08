Кримінал

Лікар із Закарпаття ґвалтував пацієнтів, доки ті були під дією медикаментів

8 Березня 2024 08:50
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поліція
Ілюстративне фото / pixabay

Лікар із Закарпаття ґвалтував своїх пацієнтів поки вони були під дією препаратів. Про це розповів закарпатський журналіст Віталій Глагола у Telegram.

За інформацією журналіста, лікар Іршавської лікарні, Ковач Юрій Степанович, на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги, і користуючись безпорадним станом, здійснював дії інтимного характеру.

“Під час дії подібного препарату Юрій Ковач здійснював дії сексуального характеру стосовно пацієнта, які він фільмував на камеру власного телефону. Під час процесуальних дій у нього знайшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів. Також, якщо жертва сексуальних втіх цього хворого покидька телефонувала йому, то в нього на заставці з’являлося фото жертви інтимного характеру, яку він робив раніше”, – повідомляє журналіст.

Лікаря “застукав” під час одного із таких вчинків його колега.

У поліції розповіли, що медику наразі повідомлено про підозру.  Йому загрожує позбавлення волі до 7-ми років.


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