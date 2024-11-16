Ліга націй: Збірна України залишається на останньому місці перед завершальним туром

Збірна України вдруге в цьому сезоні Ліги націй зіграла внічию: у п’ятому турі групового етапу “синьо-жовті” на виїзді поділили очки з Грузією (1:1).

Українці відкрили рахунок на 7-й хвилині – після прострілу Михайла Мудрика з правого флангу захисник господарів Соломон Квірквелія відправив м’яч у власні ворота.

На 36-й хвилині команда Сергія Реброва мала шанс подвоїти перевагу: Мудрик здійснив вражаючий сольний прохід, але не зумів переграти грузинського голкіпера Гіоргі Мамардашвілі.

У другому таймі підопічні Віллі Саньйоля посилили натиск і активно атакували в спробі відігратися. На 62-й хвилині Хвіча Кварацхелія завдав потужного удару з далекої відстані, але влучив у поперечину.

Українці відреагували небезпечним моментом – Артем Довбик після передачі Мудрика з лівого флангу пробив вище воріт із меж штрафного майданчика.

На 76-й хвилині Грузії вдалося зрівняти рахунок: Жорж Мікаутадзе, який вийшов на заміну, добив м’яч у сітку після сейву Анатолія Трубіна, що відбив удар головою від Гіоргі Кочорашвілі.

На другій хвилині додаткового часу українці могли вирвати перемогу – Мамардашвілі двічі врятував свою команду, відбивши удари впритул від Олександра Назаренка та Олексія Гуцуляка.

Перед заключним, шостим туром, збірна України займає останнє, четверте місце в групі і ризикує вилетіти до дивізіону C. Пізніше о 21:45 за київським часом відбудеться матч Албанія – Чехія.