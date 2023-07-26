Ліцензування казино – легалізація грального бізнесу в Україні

Законодавство, що стосується легалізації грального бізнесу в Україні, офіційно набуло чинності. І дискусія довкола численних наслідків відродження грального бізнесу в Україні серед населення неухильно зростає.

У знаменну дату – 13 серпня – в Україні було ухвалено Закон України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”, який скасував тривалу заборону на діяльність гральних закладів на території України.

Законодавець встановив окремі категорії діяльності, на які поширюється дія закону, а саме: гральні заклади, азартні ігри, онлайн-казино, ігрові автомати та онлайн-покер.

Як і очікувалося, документ викликав широкий резонанс: законодавча процедура тривала понад 10 місяців, а текст документа витримав приголомшливий потік із 3500 запропонованих змін. Відродження грального бізнесу в Україні викликало бурхливу дискусію серед політичних противників, впливових осіб, фахівців у галузі психіатрії та працівників засобів масової інформації щодо можливих наслідків.

Як відкрити та вести гральний бізнес в Україні

В Україні гральний бізнес став контрольованим видом діяльності. Тому займатися ним можуть лише організації, які мають спеціальну ліцензію та дотримуються всіх правил, встановлених законодавством та умовами ліцензії. Видачею ліцензій займається Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (Регулятор).

Відповідно до закону, в Україні існує три види ліцензій, які дають змогу грати в азартні ігри в Інтернеті. Це ліцензії на такі види діяльності, як (1) азартні ігри в Інтернеті, (2) покер в Інтернеті та (3) букмекерство в Інтернеті. Кожна з цих ліцензій має свою вартість, термін дії та правила, що визначають, що може і чого не може робити особа, яка має таку ліцензію.

Сама ліцензія дає право приймати ставки від осіб, які є як в Україні, так і в інших країнах світу. У цьому випадку необхідно використовувати гральну платформу (як веб-додатки, так і мобільні додатки), що має доменне ім’я в доменній зоні UA. Одночасно для отримання привілею на доменне ім’я в доменній зоні UA необхідно зареєструвати товарний знак.

Крім встановленого збору за видачу ліцензії на проведення азартних ігор необхідно враховувати витрати, пов’язані із здійсненням банківського депонування або банківської гарантії на загальну суму 43,2 млн. грн.