Спорт

Лемпард може очолити клуб третьої англійської ліги

12 Листопада 2023 16:42
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футбол

Колишній головний тренер лондонського “Челсі” Френк Лемпард може очолити клуб “Оксфорд Юнайтед”, який виступає в Лізі 1 (3-му за силою англійському дивізіоні), повідомляє британське видання The Sun.

Останнім місцем роботи легендарного півзахисника був “Челсі”. Після звільнення Грема Поттера його призначили тимчасовим тренером та дали контракт до кінця сезону 2022/23. Після його завершення Френк Лемпард досі не зумів знайти нову команду.

У 11 матчах під керівництвом Лемпарда “сині” здобули лише 1 перемогу, набираючи в середньому по 0.45 очка за матч.


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