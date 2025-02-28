Лекс Фрідман, який у січні брав інтерв’ю у Зеленського, анонсував поїздку до Москви

Подкастер Лекс Фрідман, який у січні взяв інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського, анонсував свою поїздку до Москви.

Про свої плани Фрідман повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

Раніше він висловлював намір записати розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Подкастер наголосив, що усвідомлює всі ризики, але його мета — “сприяти досягненню миру”.

After Modi interview, I'm traveling to Moscow 👀 — Lex Fridman (@lexfridman) February 28, 2025

6 січня Фрідман розкритикував Зеленського за «грубі слова» про Путіна. Він заявив, що “Путін любить свою країну”, тому до нього треба ставитись серйозно.

За словами Фрідмана, він розуміє прагнення України до справедливості, але вважає, що “переговори потребують компромісів, щоб запобігти подальшим жертвам і стражданням”.