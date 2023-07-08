Легіон “Свобода Росії” анонсував нові рейди на територію РФ

Легіон “Свобода Росії” планує ще один рейд на територію РФ протягом найближчого місяця або близько того. Про це заявив командир Легіону “Свобода Росії” із позивним “Цезар” в інтерв’ю The Observer.

“Протягом наступного місяця або близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після неї буде четверта і п’ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію”, – сказав він.

Видання зазначає, що бійці Легіону планують ще один рейд через кордон до Росії і прагнуть скористатися безладом усередині Кремля після заколоту Євгена Пригожина.

“Цезар” описав нещодавню операцію його бійців та Російського добровольчого корпусу біля міста Шебекіно в РФ як “локальний рейд та розвідувальну операцію”.

Як пише видання, справжнє ім’я “Цезаря”, 49-річного колишнього тренера з фітнесу з Сочі та Санкт-Петербурга, – Максиміліан Андронніков.

Він визнав, що його ополчення може функціонувати лише за допомогою українських військових, але заявив, що, опинившись на території Росії, вони приймають власні незалежні рішення. За його словами, бронетехніка легіону здебільшого була взята з російських складів, захоплених в Україні.

Командир додав, що повідомлення Кремля про великі втрати серед його бійців є смішними та перебільшеними: “Вони перевдягають трупи в українську форму та показують по телевізору. Наші виглядають інакше. Це все була тупа брехня”.

“Цезар” вважає, що заколот Пригожина послабив Путіна. Він також припускає, що путінський режим впаде до кінця 2024 року.