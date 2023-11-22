Легальний гральний бізнес поповнив український бюджет на 33 мільйони гривень

ТОВ «ГЕНЕЗИС ГЕЙМ», ТОВ «СІТІКОД» та ТОВ «АЙФАР ГРУП» здійснили платежі у загальній сумі 33,366 млн грн за наступний рік дії ліцензій на гральні автомати: 3,78 млн грн від ТОВ «ГЕНЕЗИС ГЕЙМ», 26,13 млн грн від ТОВ «СІТІКОД» та 3,456 млн грн від ТОВ «АЙФАР ГРУП». Державна казначейська служба України підтвердила надходження коштів.

Одним із видів платежів, що здійснюють легальні гральні компанії є плата за ліцензування та ігрове обладнання. Платежі за ліцензії свідчать про відповідальний підхід гральних операторів до дотримання законів та регуляцій грального бізнесу. Це сприяє розвитку галузі, створює умови для конкуренції на чесних засадах та підтримує розвиток новітніх технологій та ігор.

Оплата за ліцензії не лише дозволяє гральним операторам працювати в межах закону, але також забезпечує додаткові ресурси для розвитку спільної інфраструктури галузі. Це може включати в себе вдосконалення технічних систем, створення освітніх програм для гравців, та інші ініціативи, які сприяють стабільності та розвитку грального ринку.

Як каже Антон Савченко з Про інтернет казино: “Ліцензійний підхід до грального бізнесу є основою для створення стабільного та етичного ігрового середовища. Це є ключовим елементом забезпечення чесності та безпеки гравців, підтримки розвитку грального ринку та підвищення довіри до цієї сфери в Україні”.

КРАІЛ стверджує: “Кожна сплата за ліцензію – це наш внесок у справу зміцнення обороноздатності країни та захисту її національних інтересів”.