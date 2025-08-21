        Політика

        Лавров заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, якщо “усі питання будуть опрацьовані”

        Федір Олексієв
        21 Серпня 2025 14:22
        Голова МЗС Росії Сергій Лавров / Фото: Associated Press
        Голова МЗС Росії Сергій Лавров / Фото: Associated Press

        Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським лише за умови, що “всі питання для переговорів на найвищому рівні будуть попередньо опрацьовані”.

        Його слова цитують російські державні агентства.

        За словами Лаврова, Москва і надалі підтримує принципи безпекових гарантій, які обговорювалися в Стамбулі у 2022 році, а інші ініціативи він назвав безперспективними.

        Російський міністр також заявив, що Київ нібито намагається зірвати зусилля з врегулювання, які робить Дональд Трамп, а також звинуватив Європу у просуванні ідеї “іноземної інтервенції” на українській території.


