Політика

Лавров накинувся зі звинуваченнями на Туреччину через постачання зброї Україні
1 Листопада 2024 08:19
читать на русском →

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував Туреччину через постачання озброєнь Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті Hurriyet.

“Турецьку зброю використовують українські збройні сили для вбивства російських військових і мирних громадян. З огляду на заяви керівництва Туреччини про готовність надати посередницькі послуги, це не може не викликати подиву”, – заявив Лавров.

Міністр зазначив, що Росія “високо цінує зусилля Туреччини щодо врегулювання української кризи”.

Лавров додав, що в ситуації, коли Захід допомагає Києву, а в Україні, як і раніше, діє указ про заборону на переговори з Москвою, “посередницькі зусилля будь-якої країни, включно з Туреччиною, навряд чи увінчаються успіхом”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Листопада 2024 09:56

У жовтні РФ запустила по Україні рекордну кількість “Шахедів”
1 Листопада 2024 09:15

Окупанти атакували цивільне підприємство на околицях Харкова
1 Листопада 2024 08:46

Війська РФ атакували Україну трьома ракетами та десятками БпЛА
1 Листопада 2024 08:31

Російську нафтобазу у Світлограді атакували безпілотники
1 Листопада 2024 08:05

Вночі росіяни атакували пожежну частину в Одесі та житлові будинки у Полтаві
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки