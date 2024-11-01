Лавров накинувся зі звинуваченнями на Туреччину через постачання зброї Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував Туреччину через постачання озброєнь Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті Hurriyet.

“Турецьку зброю використовують українські збройні сили для вбивства російських військових і мирних громадян. З огляду на заяви керівництва Туреччини про готовність надати посередницькі послуги, це не може не викликати подиву”, – заявив Лавров.

Міністр зазначив, що Росія “високо цінує зусилля Туреччини щодо врегулювання української кризи”.

Лавров додав, що в ситуації, коли Захід допомагає Києву, а в Україні, як і раніше, діє указ про заборону на переговори з Москвою, “посередницькі зусилля будь-якої країни, включно з Туреччиною, навряд чи увінчаються успіхом”.