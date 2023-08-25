Політика

Латвія передала Україні ще один вертоліт Мі-17

25 Серпня 2023 16:27
читать на русском →
допомога, латвія

Національні збройні сили Латвії поставили Україні ще один вертоліт Мі-17, повідомила глава латвійського Міноборони Інара Мурнієце.

“Національні збройні сили Латвії поставили Україні ще один вертоліт Мі-17. Україна успішно воює і повертає собі дедалі більше окупованих територій. Латвія стоятиме пліч-о-пліч з Україною до повної перемоги України”, – написала вона у твіттері.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Серпня 2023 15:16

Контрнаступ не провалився, ЗСУ прорвали першу лінію оборони, – Міллі
25 Серпня 2023 16:16

У Харківській області посилюють мобілізацію
25 Серпня 2023 15:06

Греція припиняє обслуговування радянських ЗРК і передасть їх Україні, – ЗМІ
25 Серпня 2023 14:33

У Фінляндії затримали неонациста Петровського із “ДШРГ Русіч”. Україна вимагає його видання – MTV3
25 Серпня 2023 12:51

В Івано-Франківську діяла фіктивна схема зарахування на службу родичів керівництва міста
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки