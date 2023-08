Латвія передала Україні ще один вертоліт Мі-17

Національні збройні сили Латвії поставили Україні ще один вертоліт Мі-17, повідомила глава латвійського Міноборони Інара Мурнієце.

“Національні збройні сили Латвії поставили Україні ще один вертоліт Мі-17. Україна успішно воює і повертає собі дедалі більше окупованих територій. Латвія стоятиме пліч-о-пліч з Україною до повної перемоги України”, – написала вона у твіттері.

The National Armed Forces of🇱🇻have delivered another Mi-17 helicopter to Ukraine. Ukraine is successfully fighting and regaining more and more occupied territories. Latvia will stand with Ukraine side by side until total victory of Ukraine! 🇱🇻🇺🇦#РазомДоПеремоги #StandWithUkraine pic.twitter.com/eiRfSIfJ7y