Політика

Латвія може депортувати 800 росіян

15 Березня 2024 07:29
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латвія, росіяни
Прапор Латвії / Getty Images

Влада Латвії може депортувати 800 росіян, які не мають права на перебування у країні.

Про це повідомила представниця управління з питань міграції Латвії Мадара Пуке в ефірі телеканалу TV3, цитує Суспільне

“На даний момент 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання…

Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки.

У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів”.

За словами Пуке, громадяни Росії, які не склали іспит з латиської мови, могли подати заяву на тимчасове посвідку на тимчасове проживання на два роки, після чого їх знання латиської мови знову перевірять із загрозою депортації.


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