Латексна чи керамічна: яку фарбу краще обрати для інтер’єру?

Ремонт чи оновлення інтер’єру завжди пов’язані з вибором фарби. Від цього залежить не лише вигляд кімнати, а й довговічність оздоблення, легкість у догляді та навіть комфорт проживання. Якщо ще кілька років тому більшість людей обирали класичні водоемульсійні рішення, то сьогодні на перший план виходять більш технологічні матеріали.

Серед усього різноманіття особливої уваги заслуговують два типи: латексні та керамічні фарби

https://magnatfarby.com.ua/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8/. Саме вони найбільш актуальні для сучасного житла.

Латексні фарби

Латексні фарби вважають одним із найзручніших рішень для інтер’єру. Їхня основна перевага — стійкість до вологи та миття. Завдяки цьому покриття не лише зберігає свій вигляд, а й дозволяє без проблем очищати стіни від плям.

Де використовувати : кухня, ванна кімната, коридор.

кухня, ванна кімната, коридор. Переваги : гладка поверхня, відсутність різкого запаху, можливість миття, широка палітра кольорів.

гладка поверхня, відсутність різкого запаху, можливість миття, широка палітра кольорів. Недоліки: у місцях із високою механічною дією (наприклад, де часто труться меблі) фарба може стиратися.

Латексні покриття підходять для тих, хто цінує практичність і хоче поєднати естетику з легкістю догляду.

Керамічні фарби

Керамічні фарби — це нове покоління інтер’єрних матеріалів. Їх створюють за спеціальною технологією з додаванням керамічних мікрочастинок, завдяки чому покриття стає надзвичайно стійким до стирання.

Де використовувати: вітальня, дитяча кімната, кабінет.

Переваги: зносостійкість, стійкість до вологи, можливість багаторазового миття без втрати кольору, насиченість відтінків.

Недоліки: вартість зазвичай вища, ніж у звичайних водоемульсійних або латексних фарб.

Керамічні фарби — ідеальний варіант для тих, хто хоче зберегти свіжість інтер’єру на довгі роки й не боятися навіть найактивнішого використання приміщення.

Як обрати між латексною та керамічною фарбою?

Вибір залежить від ваших пріоритетів:

Якщо ви шукаєте бюджетніший варіант, який легко мити й який добре підходить для вологих приміщень, — обирайте латексну фарбу.

Якщо ж для вас важлива максимальна стійкість і довговічність, варто звернути увагу на керамічну фарбу. Вона чудово підійде для кімнат із високим навантаженням або там, де потрібна ідеальна естетика на тривалий час.

Латексні та керамічні фарби це сучасні рішення, які дозволяють створити інтер’єр не тільки красивим, але й функціональним. Латексні більш доступні та універсальні, керамічні — інноваційні та довговічні.

Правильно підібране покриття допоможе вам зберегти стіни охайними, підкреслити стиль і зробити дім по-справжньому затишним.