03 жовтня 2025 року відновлений “де-юре” уряд Грузії, пов’язаний зі спадщиною першого президента країни Звіада Гамсахурдії, зробив історичну заяву. Міністром оборони призначено полковника Національної гвардії Грузії та командира “Кавказького легіону” Ладо Гамсахурдія. Це рішення не лише має символічне значення, а й відображає геополітичний вектор – рішуче протистояння російському впливу та поворот Грузії до Європи.

Хто такий Ладо Гамсахурдія

Ладо Гамсахурдія відомий як засновник “Кавказького легіону”, який з 2022 року бореться на боці України проти російської агресії. Його особиста біографія стала відображенням боротьби Кавказу за свободу:

Служба в Національній гвардії Грузії надала йому військовий авторитет і досвід.

Участь у війні в Україні зробила його символом солідарності та антикремлівського опору.

У 2024 році Росія заочно засудила його до 18 років позбавлення волі й оголосила в міжнародний розшук, що лише посилило його образ борця з імперською політикою Москви.

Крім того, Ладо активно підтримує рух “Вільний Кавказ”, метою якого є позбавлення регіону від російського контролю і створення умов для незалежного розвитку.

Чому це призначення має значення

Призначення Ладо Гамсахурдії – не просто кадровий крок. Воно несе кілька важливих політичних сигналів:

Антиросійський курс.

Участь Ладо в бойових діях проти Росії робить його призначення відкритим викликом Кремлю. Відновлений уряд демонструє, що його політика буде спрямована на звільнення Грузії від впливу Москви. Підтримка України.

Досвід Ладо у війні проти Росії підкреслює спільність інтересів Грузії та України. Обидві держави прагнуть незалежності та європейської інтеграції, опираючись тиску імперської політики РФ. Альтернатива “проросійській” владі.

Сучасний грузинський уряд критикують за надмірну м’якість щодо Москви. Від імені відновленого уряду звучить чіткий сигнал: майбутнє країни не в залежності від Кремля, а в союзі з Європою. Символічний крок до Європи.

Призначення прозахідного і проєвропейського політика та військового в ключове оборонне відомство підкреслює прагнення відновленого уряду стати частиною євроатлантичної спільноти.

Європейський вектор і майбутнє регіону

Протистояння Росії на Кавказі виходить на новий рівень. З одного боку, Кремль намагається зберегти свій вплив, використовуючи економічні важелі, дезінформацію та тиск на політичні еліти. З іншого – з’являються нові центри сили, такі як відновлений уряд, готовий заявити про себе як про легітимну владу, орієнтовану на ЄС і НАТО.

Призначення Ладо Гамсахурдії в цьому контексті – чіткий сигнал Заходу: Грузія хоче бути частиною вільного світу. Це також можливість зміцнити зв’язки із союзниками, насамперед з Україною та країнами Балтії, які поділяють схожий історичний досвід боротьби проти російської агресії.

Висновок

Сьогоднішнє рішення про призначення Ладо Гамсахурдії міністром оборони відновленого уряду виходить далеко за рамки внутрішньополітичної новини. Воно відображає глобальну боротьбу за напрямок, у якому розвиватиметься Грузія: залишатися в тіні Кремля чи йти в бік Європи. Очевидно, що новий уряд обрав другий шлях.

Це призначення стане точкою опори для всіх, хто вірить у незалежність Кавказу, союз з Україною та інтеграцію в західну спільноту. Воно ясно показує: Грузія має намір не просто чинити опір, а будувати майбутнє без Росії і разом з Європою. pup.in.ua