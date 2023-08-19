Київ не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності

Як поінформували Київську міську владу листом з Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.

Про це повідомляє КМДА.

“У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Водночас рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — відкриють сьогодні о 23:30”, – йдеться у повідомленні.

В КМДА також заявили, що не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.