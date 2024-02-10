Кримінал

Киянин планував переплисти Тису на надувному матраці

10 Лютого 2024 17:51
читать на русском →
ухилянти
На кордоні з Угорщиною затримали двох закарпатців, які планували переправити до ЄС киянина / Фото ДПСУ

Двох закарпатців, які збиралися переправити через Тису 37-річного киянина, затримали сьогодні вранці прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону.

Про це повідомили в ДПСУ.

Наряд виявив чоловіків за 500 метрів до кордону. У ході встановлення мети їх перебування у прикордонні військовослужбовці з’ясували, що затримані мали на меті перевірити чи є поблизу прикордонний наряд, адже планували здійснити супровід до кордону з Угорщиною одного українця.

Сам «клієнт» очікував своїх «помічників» у припаркованому на околиці села Вилок автомобілі. Одягнений у гідрокостюм киянин підтвердив свої наміри незаконно покинути територію України та розповів, що заплатив за таку можливість 4000 доларів США.

Під час огляду автомобіля переправників, прикордонники виявили надувний матрац та насос до нього.

Стосовно киянина прикордонники склали протокол про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Лютого 2024 20:12

Зеленський оголосив про нові кадрові призначення в командуванні Сил оборони
10 Лютого 2024 19:39

У Харкові оголошено День жалоби
10 Лютого 2024 19:26

Вкрай важка ситуація в Авдіївці і Новомихайлівці: відбито 63 штурма рашистів – Генштаб
10 Лютого 2024 18:32

Зеленський провів нараду з командирами Сил оборони
10 Лютого 2024 18:03

Під час атаки БПЛА у Харкові загинула співробітниця прокуратури і троє її синів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки