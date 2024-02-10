Киянин планував переплисти Тису на надувному матраці

Двох закарпатців, які збиралися переправити через Тису 37-річного киянина, затримали сьогодні вранці прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону.

Про це повідомили в ДПСУ.

Наряд виявив чоловіків за 500 метрів до кордону. У ході встановлення мети їх перебування у прикордонні військовослужбовці з’ясували, що затримані мали на меті перевірити чи є поблизу прикордонний наряд, адже планували здійснити супровід до кордону з Угорщиною одного українця.

Сам «клієнт» очікував своїх «помічників» у припаркованому на околиці села Вилок автомобілі. Одягнений у гідрокостюм киянин підтвердив свої наміри незаконно покинути територію України та розповів, що заплатив за таку можливість 4000 доларів США.

Під час огляду автомобіля переправників, прикордонники виявили надувний матрац та насос до нього.

Стосовно киянина прикордонники склали протокол про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду.