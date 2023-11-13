Кримінал

Киву засудили до 14 років позбавлення волі

13 Листопада 2023 14:01
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кива

Екснардепа від забороненої ОПЗЖ, зрадника Іллю Киву засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, відповілне рішення виніс Личаківський суд Львова у понеділок, 13 листопада.

У повідомленні пресслужби суду йдеться, що суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч.3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),
  • ч.1 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), ч.2 ст. 436−1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),
  • ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки останній переховується від органів слідства та суду на території РФ, а також оголошений у міжнародний розшук.

Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом 30 днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.


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