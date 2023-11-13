Екснардепа від забороненої ОПЗЖ, зрадника Іллю Киву засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, відповілне рішення виніс Личаківський суд Львова у понеділок, 13 листопада.

У повідомленні пресслужби суду йдеться, що суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),

ч.1 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), ч.2 ст. 436−1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),

ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки останній переховується від органів слідства та суду на території РФ, а також оголошений у міжнародний розшук.

Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом 30 днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.