Політика

Китайський винищувач обстріляв літак ВПС Австралії тепловими пастками
13 Лютого 2025 21:00
читать на русском →
Винищувач J-16 на авіашоу / Фото: CFP
Винищувач J-16 на авіашоу / Фото: CFP

Китайський винищувач Shenyang J-16 під час патрулювання в Південно-Китайському морі випустив теплові пастки в напрямку австралійського морського патрульного літака P-8A Poseidon.

Ніхто не постраждав, а сам літак Королівських Повітряних сил Австралії не зазнав ушкоджень, повідомляє Reuters.

Австралія вже висловила Китаю своє занепокоєння, назвавши ці дії ї”небезпечними та непрофесійними”. У відповідь Пекін заявив, що австралійський літак порушив його повітряний простір, а реакція китайського J-16 була “законною, професійною та стриманою”.

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлза, китайський винищувач наблизився на відстань близько 30 метрів до P-8A Poseidon, після чого здійснив запуск теплових пасток. 

Інцидент став черговим у низці суперечок між двома країнами на тлі територіальних претензій Китаю в регіоні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Лютого 2025 22:01

Трамп запевнив, що Україна отримає місце за столом мирних переговорів
13 Лютого 2025 19:46

Переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США, – Зеленський
13 Лютого 2025 19:22

На Херсонщині п’ятеро дітей провалились під кригу
13 Лютого 2025 18:36

Українські десантники взяли у полон дев’ятьох окупантів на Покровському напрямку
13 Лютого 2025 17:36

СБУ повторно уразили нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь”, – ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
усі думки