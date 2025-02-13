Китайський винищувач обстріляв літак ВПС Австралії тепловими пастками

Китайський винищувач Shenyang J-16 під час патрулювання в Південно-Китайському морі випустив теплові пастки в напрямку австралійського морського патрульного літака P-8A Poseidon.

Ніхто не постраждав, а сам літак Королівських Повітряних сил Австралії не зазнав ушкоджень, повідомляє Reuters.

Австралія вже висловила Китаю своє занепокоєння, назвавши ці дії ї”небезпечними та непрофесійними”. У відповідь Пекін заявив, що австралійський літак порушив його повітряний простір, а реакція китайського J-16 була “законною, професійною та стриманою”.

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлза, китайський винищувач наблизився на відстань близько 30 метрів до P-8A Poseidon, після чого здійснив запуск теплових пасток.

Інцидент став черговим у низці суперечок між двома країнами на тлі територіальних претензій Китаю в регіоні.