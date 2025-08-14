Китайський ШІ DeepSeek відклав запуск нової моделі через проблеми з чипами Huawei

Китайська компанія штучного інтелекту DeepSeek відклала запуск своєї нової моделі R2 через технічні проблеми з чипами Huawei Ascend, що вчергове продемонструвало відставання китайських розробок від американських.

Про це пише Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

Після релізу моделі R1 у січні влада Китаю заохочувала DeepSeek перейти з процесорів Nvidia на Huawei Ascend. Проте під час навчання R2 компанія зіткнулася з постійними збоями, через що довелося використовувати чипи Nvidia для тренування моделі, а Huawei — лише для етапу прогнозування.

Інсайдери пояснюють, що китайські процесори мають гіршу стабільність, повільніші інтерконекти між чипами та слабше програмне забезпечення порівняно з Nvidia.

За даними FT, Пекін нині вимагає від місцевих технологічних компаній обґрунтовувати замовлення на чипи Nvidia H20, щоб стимулювати перехід на альтернативи Huawei та Cambricon.