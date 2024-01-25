Китайські камери в Україні передають інформацію на сервери країни – виробника – “Схеми”

Журналісти-розслідувачі проєкту “Схеми” дослідили, що камери спостереження в Україні передають інформацію на сервери, які контролює китайський виробник.

Про це повідомляють”Схеми” (“Радіо Свобода”), журналістка Наталія Седлецька у Facebook

За даними журналістів, в Україні використовують сотні тисяч камер китайських компаній Hikvision та Dahua.

“Схеми” разом із спеціалістами провели експеримент з пристроями і з’ясували, що старіші моделі можуть бути більш вразливі до хакерських атак. Зокрема злам пристрою 2015-го року виробництва зайняв близько 15 хвилин.

Також відомо, що Hikvision та Dahua частково належать державним компаніям Китаю і можуть бути пов’язані з комуністичною партією. А влада Китаю зобов’язала компанії надавати державі всю інформацію, яку вона вважає необхідною для контррозвідувальної діяльності.

Тобто, як стверджують журналісти, офіційний Пекін легко може мати доступ до відео із українських міст, стратегічних підприємств, прифронтових населених пунктів.

А через давню і тісну співпрацю Китаю та Росії існує ризик передачі до РФ інформації з китайських пристроїв, якими масово користуються як в Україні, так і в інших країнах.

“Схеми” також поцікавились у СБУ, який виробник камери, до якої підключились росіяни в день масової ракетної атаки на Київ 2 січня, і стежили за роботою ППО. Джерело у правоохоронних органах повідомило, що йдеться саме про Hikvision 2016 року виробництва.