Китайська співачка виконала “Катюшу” у зруйнованому драмтеатрі Маріуполя. МЗС відреагувало

Китайська оперна співачка Ван-Фан виконувала радянську військову пісню «Катюша» у зруйнованому драматичному театрі тимчасово окупованого Маріуполя, у якому торік від атаки РФ загинуло понад 600 людей.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Олег Ніколенко.

У МЗС цей інцидент назвали «прикладом повної моральної деградації».

За наявною інформацією, до захопленого міста також прибула група китайських блогерів. Ніколенко наголосив, що цей приїзд є незаконним та грубо порушує законодавство України.

«Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста», — зауважили у дипломатичному відомстві.

Окрім того, МЗС ініціює заборону в‘їзду до України для цих китайських туристів.