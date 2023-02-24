Китай звинуватив ChatGPT в американській пропаганді

Китайські компанії Tencent та Ant Group закрили доступ до чат-боту ChatGPT на вимогу влади країни. Раніше у китайських ЗМІ його звинуватили у політичній пропаганді США.

ChatGPT, розроблений американською компанією OpenAI, і раніше не був офіційно доступний в Китаї. Однак жителі країни оминали заборону, використовуючи VPN, а в додатку WeChat від Tencent існували десятки “міні-програм”, що пропонують послуги ChatGPT: чат-бот вміє писати код, вірші та навіть наукові роботи. Тепер ці програми заблоковані за “порушення відповідних законів та правил”.

Декількома днями раніше китайські ЗМІ розповіли, що ChatGPT “може допомагати уряду США у поширенні дезінформації та пропаганди”, зокрема – про геноцид у Сіньцзяні.

Джерела видання Nikkei Asia у технологічній галузі Китаю сказали, що не здивовані рішенням щодо американського чат-боту через китайську цензуру. У Китаї серед інших заблоковано Google, Facebook, YouTube, Twitter, Reddit та Wikipedia.

Після публічного запуску ChatGPT у листопаді 2022 року – кількість його користувачів оцінюється вже у сто мільйонів – китайські технологічні компанії оприлюднили плани щодо запуску подібних сервісів. Baidu оголосила, що у березні завершить внутрішнє тестування проекту у стилі ChatGPT під назвою Ernie Bot. У компанії заявили, що бот є передовим з “точки зору розуміння мови та культури Китаю”.

Перед запуском власних сервісів, подібних до ChatGPT, китайські компанії мають відзвітувати перед владою країни, розповіли джерела Nikkei Asia.