Китай, як союзник Росії, не може виступати гарантом безпеки України, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай не може бути гарантом безпеки України, оскільки він допомагає Росії у війні проти України.

За словами Зеленського, Пекін не сприяв зупинці війни від її початку, відкрив ринок для постачання дронів Росії та не реагував на порушення Будапештського меморандуму після окупації Криму.

“Нам не потрібні гаранти, які не допомагають і не допомагали у критичний момент після 24 лютого 2022 року”, — підкреслив президент.

Він додав, що Україна потребує гарантій безпеки лише від тих держав, які готові реально підтримувати її.

Високопосадовці зі США, України та кількох європейських країн найближчими днями, як очікується, розроблятимуть гарантії безпеки для України, створена спільна робоча комісія.

Робочу комісію очолив держсекретар США Марко Рубіо. В обговореннях беруть участь радники з національної безпеки країн-учасниць.