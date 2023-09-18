Політика

Китай викликав посла Німеччини після слів Бербок про Сі Цзіньпіна

18 Вересня 2023 20:23
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німеччина, китай

Міністерство закордонних справ Китаю викликало посла Німеччини в Пекіні Патріцію Флор після того, як очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок назвада Сі Цзіньпіна «диктатором».

Про це повідомляє RFI

Коментарі Бербок прозвучали в інтерв’ю Fox News, коли вона відвідувала з візитом США минулого тижня.

«Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі, як президент Китаю? Тому Україна повинна виграти цю війну», – сказала тоді Бербок.

Речник міністерства закордонних справ ФРН підтвердив AFP, що посла Німеччини «було викликано до міністерства закордонних справ Китаю» у зв’язку з цими зауваженнями.

Раніше в понеділок у Китаї висловили обурення зауваженнями Бербок. Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що коментарі Бербок «надзвичайно абсурдні» та серйозно зачіпають «політичну гідність Китаю та є відкритою політичною провокацією».

На запитання до Бербок про реакцію Китаю з приводу її висловлювань під час візиту до Нью-Йорка вона лише відповіла, що «взяла їх до відома».


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