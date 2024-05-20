Китай ввів санкції проти американських компаній

У понеділок Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії через продаж зброї Тайваню.

Про це інформують AFP і Reuters.

Зазначається, що санкції зачеплять американським компаніям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security.

Зокрема, їм заборонено здійснювати “імпортно-експортний” бізнес у Китаї.

Також вищим керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю, їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.