Політика

Китай ввів санкції проти американських компаній

20 Травня 2024 07:50
читать на русском →
санкції, китай, сша, Тайвань
Прапор Китаю / getty images

У понеділок Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії через продаж зброї Тайваню.

Про це інформують AFP і Reuters.

Зазначається, що санкції зачеплять американським компаніям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security.

Зокрема, їм заборонено здійснювати “імпортно-експортний” бізнес у Китаї.

Також вищим керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю, їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Травня 2024 08:43

Офіційні особи підтвердили загибель президента Ірану Раїсі
20 Травня 2024 08:34

Окупанти запустили 29 Шахедів по території України
20 Травня 2024 07:30

Вертоліт президента Ірану знайшли – ЗМІ
20 Травня 2024 07:10

Окупанти просунулися в районах 10 населених пунктів – DeepState
19 Травня 2024 20:48

Окупанти розширили зону обстрілів у Чернігівській та Сумській області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки