Китай скуповує американське обладнання для виробництва чипів в обхід санкцій — Reuters

Американське обладнання для виробництва мікросхем та напівпровідників масово скуповують китайські компанії, попри накладені США санкційні обмеження.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що щорічна доповідь Конгресу США присвячена з’ясуванню, як китайський телекомунікаційний гігант Huawei зміг виготовити 7-нанометровий чип для свого смартфона Mate 60 Pro, всупереч запровадженим адміністрацією Байдена санкціям у жовтні 2022 року.

Міністерство торгівлі США вводило обмеження на експорт обладнання до Китаю, яке може бути використане для виробництва чипів 14 нанометрів та менше.

При цьому США зуміли переконати Японію і Нідерланди, які мають таку ж технологію для виробництва мікросхем, також ввести обмеження на експорт обладнання для Китаю.

Однак, як сказано в доповіді, Китай встиг накопичити запаси обладнання, скориставшись затримкою між прийняттям США обмежень у жовтні 2022 року та аналогічними діями Японії та Нідерландів у липні та вересні 2023 року відповідно.

У період із січня до серпня 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму 3,2 мільярда доларів, що на 96% більше, ніж витрачено за той же період 2022 року.

Імпорт обладнання для виробництва чипів з усіх країн до Китаю за перші вісім місяців 2023 року склав 13,8 млрд доларів.

У звіті не міститься конкретних рекомендацій щодо усунення прогалин у правилах США, але закликається Конгрес вимагати щорічної оцінки ефективності експортного контролю за виробництвом мікросхем.