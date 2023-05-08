Китай повідомив про великий прорив у сфері космічних технологій

У Китаї повернувся на Землю експериментальний космічний корабель, який пробув на орбіті 276 днів. Державні ЗМІ КНР, повідомляючи сьогодні про цю подію, зазначили, що ця місія знаменує собою велику віху у розробці китайських космічних технологій.

Згідно з повідомленнями, непілотований корабель повернувся на космодром у північно-західній частині Китаю у встановлений термін. У повідомленнях не наводиться жодної інформації щодо того, який саме корабель повернувся на Землю, які саме технології випробовувалися, якою була висота польоту і на яких орбітах побував корабель з часу запуску на початку серпня минулого року.

Будь-яких знімків корабля, що повернувся на Землю, також не опубліковано. У повідомленнях лише йдеться, що проведені випробування знаменують собою великий прорив у розробці космічних кораблів багаторазового використання, які забезпечать більш зручний та менш дорогий спосіб здійснювати космічні місії у майбутньому.

У 2021 році Китай, очевидно, запустив у космос аналогічний космічний корабель, який досяг орбіти і повернувся на Землю того ж дня. Ця місія також здійснювалася за умов секретності. Згідно з повідомленнями, корабель тоді здійснив “горизонтальну” посадку.

Коментатори в китайських соцмережах вважають, що Пекін розробляє автономний космічний літак на кшталт американського X-37B, який може залишатися на орбіті протягом багатьох років. Непілотований шатл X-37B у листопаді минулого року завершив уже шосту свою місію, пробувши на орбіті понад 900 днів.