Техно

Китай повідомив про великий прорив у сфері космічних технологій

8 Травня 2023 09:57
115
читать на русском →
китай, космос

У Китаї повернувся на Землю експериментальний космічний корабель, який пробув на орбіті 276 днів. Державні ЗМІ КНР, повідомляючи сьогодні про цю подію, зазначили, що ця місія знаменує собою велику віху у розробці китайських космічних технологій.

Згідно з повідомленнями, непілотований корабель повернувся на космодром у північно-західній частині Китаю у встановлений термін. У повідомленнях не наводиться жодної інформації щодо того, який саме корабель повернувся на Землю, які саме технології випробовувалися, якою була висота польоту і на яких орбітах побував корабель з часу запуску на початку серпня минулого року.

Будь-яких знімків корабля, що повернувся на Землю, також не опубліковано. У повідомленнях лише йдеться, що проведені випробування знаменують собою великий прорив у розробці космічних кораблів багаторазового використання, які забезпечать більш зручний та менш дорогий спосіб здійснювати космічні місії у майбутньому.

У 2021 році Китай, очевидно, запустив у космос аналогічний космічний корабель, який досяг орбіти і повернувся на Землю того ж дня. Ця місія також здійснювалася за умов секретності. Згідно з повідомленнями, корабель тоді здійснив “горизонтальну” посадку.

Коментатори в китайських соцмережах вважають, що Пекін розробляє автономний космічний літак на кшталт американського X-37B, який може залишатися на орбіті протягом багатьох років. Непілотований шатл X-37B у листопаді минулого року завершив уже шосту свою місію, пробувши на орбіті понад 900 днів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Травня 2023 09:39
77

Зеленський пропонує встановити День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
8 Травня 2023 13:14
30

СБУ повідомила про підозру Машкову
8 Травня 2023 12:55
13

Президент провів чергове засідання Ставки
8 Травня 2023 11:17
36

Харківський театр ляльок відіграв першу виставу від початку війни
8 Травня 2023 09:24
59

Москва намагається виконати план з мобілізації за допомогою мігрантів
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки