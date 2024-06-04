Квіткові тренди Києва в 2024 році: що дарують українкам

Квіти завжди були важливою частиною української культури, символізуючи не тільки красу, але й глибокі емоції та почуття. У цьому році квіти в Києві та області, як і раніше, продовжують диктувати модні тенденції у світі флористики.

Піони

Піони займають особливе місце серед квіткових трендів. Їхні пишні та ароматні квіти вражають багатством кольорів – від ніжно-рожевих до насичено-червоних відтінків. Ці квіти символізують романтику та витонченість, тому вони стали популярними для весільних букетів та святкових композицій. У столиці можна знайти піони у будь-якому квітковому магазині, але особливо популярні вони у флористичних студіях, які створюють унікальні дизайнерські букети.

Гортензії

Гортензії продовжують бути фаворитами серед українців завдяки своїм великим кулястим суцвіттям і насиченим кольорам. Вони ідеально підходять для створення об’ємних і яскравих композицій. Гортензії можна побачити в букетах як самостійно, так і в поєднанні з іншими квітами. Ці квіти символізують щирість і подяку, тому їх часто дарують на дні народження та інші важливі події.

Квіти у коробках

Тренд на квіти у великих коробках продовжує набирати популярність у Києві. Це не лише зручно, але й неймовірно естетично. Такі композиції виглядають стильно та сучасно, а головне – вони довше зберігають свіжість завдяки спеціальній техніці укладання квітів. Коробки з квітами стали універсальним подарунком, який підходить як для романтичних зустрічей, так і для офіційних заходів.

Дизайнерські букети

Дизайнерські букети вирізняються своїм витонченим поєднанням кольорів, незвичайних форм і текстур. Екзотичні квіти, такі як:

орхідеї,

протеї,

стеліції;

грають головну роль у цих композиціях привносячи нотки екзотики. Такі букети ідеально підходять для особливих подій, адже вони здатні виразити найглибші почуття та залишити незабутнє враження.

Де шукати?

У Києві існує багато флористичних магазинів і студій. Один з найвідоміших онлайн-магазинів – UFL, який пропонує широкий асортимент квітів та композицій для будь-яких подій. Особливістю UFL є не тільки якість і свіжість квітів, але й зручність сервісу: замовлення можна зробити онлайн, з доставкою прямо до дверей.

Крім того, на сайті є можливість замовити букети для особливих випадків, щоб висловити співчуття. Якщо вам бракує слів, у спеціальному розділі представлені приклади текстів зі словами підтримки, які допоможуть вам висловитися у важкий момент.

Квіткові тренди Києва демонструють чудову здатність поєднувати традиції з сучасними тенденціями. Піони, гортензії, квіти у великих коробках та екзотичні рослини – усе це створює неймовірні можливості для вираження почуттів через квіти. Незалежно від того, чи ви шукаєте класичний букет, чи хочете здивувати близьку людину незвичайним дизайнерським рішенням, UFL пропонує безліч варіантів для вибору.