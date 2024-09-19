Політика

Курська операція відволікла близько 40 тисяч російських військових, – Зеленський
19 Вересня 2024 21:00
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зеленський, курська операція
Кадр з вечільного звернення президента Володимира Зеленського

На Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових, повідомив президента Володимира Зеленського у вечірньому звернені.

“На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України”, – розповів Зеленський.

Також Зеленський повідомив про низку нарад з військовим керівництвом. На них формували наповнення для перемовин із партнерами, зокрема, щодо Донеччини.

“Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад”, – додав президент


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