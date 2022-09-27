Економіка

Курс біткойна досяг максимального значення більш ніж за тиждень

27 Вересня 2022 14:27
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криптовалюта

Курс біткойна перевищує $20 тис. у ході торгів у вівторок, досягнувши максимального значення більш ніж за тиждень, проте не може пробити вузький торговий діапазон, позначений після різкого падіння криптовалюти цього літа.

Ціна біткойну за даними на 13:40 піднялася на 5,69% порівняно з рівнем закриття попередніх торгів і склала $20223. Курс ефіру (Ether) на цей же час піднявся на 4,79%, до $1388,50.

Біткойн із середини червня коливається в діапазоні між $18 тис. і $25 тис. після краху на ринку криптовалют, який знецінився майже на $2 трлн з моменту піку в листопаді минулого року, пише CNBC.

Зниження на ринку було викликане підвищенням процентних ставок центробанками світу, націленим на боротьбу з високою інфляцією, і хвилею банкрутств та боргових проблем, що прокотилася компаніями в секторі криптовалют.

Підйом на криптовалютному ринку, що почався в понеділок, розходиться з динамікою фондового ринку. Американські акції у понеділок продовжили падати, а Dow Jones Industrial Average завершив торги у зоні “ведмежого” тренду (тобто впав на 20% і більше з останнього піку) вперше з початку пандемії коронавірусу.

Тим не менш, ф’ючерси на індекси США демонструють підйом у вівторок, вказуючи на те, що акції можуть почати відігравати зниження на настрої інвесторів до покупок на падінні.


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