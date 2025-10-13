У світі, де автомобіль давно перестав бути лише засобом пересування, Lexus NX 350h задає новий стандарт у класі гібридних кросоверів. Це модель, яка поєднує точну інженерію, зважений дизайн і сучасну інтерфейсну логіку. Усе в ньому працює на водія: від плавного руху у місті до безшумної їзди за містом. NX 350h — це впевненість не у швидкості, а в передбачуваності, адаптивності й стабільності в кожному сценарії.

Гібрид, який працює безшумно й точно

Силова установка NX 350h — гібрид четвертого покоління. У її складі — бензиновий двигун об’ємом 2,5 л, два електромотори та літій-іонна батарея. Разом вони видають до 243 к.с., а повний привід E-Four розподіляє потужність між осями залежно від ситуації. У результаті маємо розгін від 0 до 100 км/год за 7,7 секунди та стабільну витрату пального — лише 5,0 л/100 км.

Lexus NX 350h не вимагає зовнішньої зарядки — система самостійно оптимізує споживання енергії та повертає її при гальмуванні. Такий підхід дозволяє зосередитись на керуванні, а не на розрахунках заряду.

Чим вирізняється гібридна платформа:

Безступенева трансмісія E-CVT четвертого покоління;

Аеродинамічний коефіцієнт 0,33–0,34 (залежно від дисків);

Вентильовані гальма спереду та ззаду — контроль у будь-яку погоду;

Кліренс — 185 мм (на R18) або 195 мм (на R20), придатний для міста та за межами.

Такий набір характеристик ставить гібридний кросовер в одну лінійку з більш потужними бензиновими SUV — без надмірних витрат і шуму.

Інтер’єр: технології без перевантаження

Концепція «Тазуна», яка стала основою кабіни нового Lexus NX, створена для інтуїтивного управління. Екрани, перемикачі та панелі розташовані у логічній послідовності, що дозволяє мінімізувати відволікання від дороги. Матеріали оздоблення — натуральні, з урахуванням преміум-вимог до текстур, запаху й зносу.

Особливості комплектацій

EXECUTIVE:

Диски R18, тоноване скло, підігрів передніх сидінь і керма;

Системи PKSB, BSM, SEA — комплекс підтримки при паркуванні;

Безконтактне відчинення багажника ногою.

EXECUTIVE+:

Комбінована шкіра, вентиляція сидінь;

Функція пам’яті положення сидіння водія та дзеркал;

Фонове підсвічування на 64 кольори.

LUXURY:

Диски R20, розширене оздоблення салону;

Підігрів і вентиляція сидінь, електрорегулювання керма;

Преміальний рівень комфорту в кожній деталі.

Кожна з версій має свої сильні сторони, але всі разом — це кросовер нового покоління, в якому немає нічого зайвого.

Стиль і розум: екстер’єр, який продовжує ідею

NX 350h має впізнаваний силует із характерними лініями кузова. Решітка радіатора, вузька оптика та світлодіодна смуга на всю ширину задньої частини формують обличчя, яке легко відрізнити в потоці. Але за стилем — практичність. Безконтактне відкриття багажника, вивірена геометрія дзеркал, ефективне обтікання повітря — усе тут працює не лише на зовнішній вигляд.

Основні розміри для водія:

Довжина — 4660 мм;

Ширина — 1865 мм;

Колісна база — 2690 мм.

Ці параметри роблять NX достатньо маневровим для міста та стабільним на високих швидкостях. І це не просто новий Lexus NX — це цілісна концепція пересування.

Офіційно наявність моделі підтверджена у Сіті Плаза — сертифікованому дилерському центрі Лексус у Києві. Саме тут можна пройти тест-драйв, дізнатись актуальну ціну, отримати консультацію й купити Lexus NX 350h на умовах, що відповідають вашим очікуванням. Якщо ви шукаєте технологічно зрілий автомобіль із гібридним приводом — NX 350h вже готовий до руху.