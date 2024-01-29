Купили новий iPhone та не змінили ці налаштування? Ви багато пропустили

Ви щойно розпакували свій новий iPhone. В руках відчуття чогось чарівного, але зачекайте із захопленням. Перш ніж запускати камеру, месенджери та соцмережі, потрібно виконати кілька найважливіших дій. Вони займуть від сили кілька хвилин, але врятують купу нервів у майбутньому.

Безпека

Система безпеки допоможе захистити інформацію пристрій та швидко знайти його у разі втрати. Це особливо актуально для преміальних пристроїв – ціна iPhone 15 Pro Max не маленька, і не хотілося б піддаватися таким ризиків. Для початку встановіть складний пароль, що складається з літер та цифр, на екран блокування.

Рекомендується використовувати пароль довжиною не менше 8-12 символів. Комбінуйте в ньому великі та малі літери, цифри та спецсимволи для підвищеного захисту. Додатково активуйте PIN-код на SIM-картці. Комбінація з 4-8 цифр не дасть зловмисникам отримати доступ до вашого номера та даних.

Щоб вимкнути доступ до «Пункту керування» на заблокованому екрані, зайдіть у налаштування та виберіть відповідний розділ. Це дозволить уникнути переведення iPhone в авіарежим та втрати геолокації. Знайти зниклий телефон стане набагато простіше.

Конфіденційність

Якщо ви цінуєте особистий час і не бажаєте відволікатися на повідомлення, налаштуйте режим «Не турбувати». У налаштуваннях фокусування та сповіщень можна вказати розклад та програми, від яких надходитиме оповіщення.

Наприклад, дозвольте надходження дзвінків та повідомлень від близьких людей. А решту оповіщень заблокуйте з 10 вечора до 8 ранку – нехай iPhone не заважає відпочивати і висипатися.

Якщо ви регулярно відволікаєтеся на месенджери під час роботи, то обмежте їх на цей час. Тоді ви приділите 100% уваги справ, а не чатів.

Медкарта для непередбачених ситуацій

Заповнивши медкарту у додатку «Здоров’я», ви полегшите роботу екстрених служб. Вкажіть контакти, медичні дані, групу крові. Також можна додати список ліків і перенесених захворювань.

Медичні дані можуть урятувати життя, навіть якщо ви не зможете їх надати самі. Необхідно лише активувати опцію показу на заблокованому екрані.

Зручність використання

Важливо відразу налаштувати жести та швидкі команди на новому iPhone. Вони зроблять його використання ще приємнішим.

Наприклад, торкайтеся задньої панелі в розділі універсального доступу. Подвійне торкання може запускати ліхтарик або камеру, а потрійне – “Не турбувати”.

А якщо 30 секунд автоблокування здаються вам обмаль, то зміните це значення або зовсім відключіть опцію. Так ви зможете тримати екран розблокованим стільки, скільки потрібно.

Використовуйте все, за що заплатили

Налаштувавши ці параметри, ви зробите iPhone значно безпечнішим, захищенішим та зручнішим у використанні. Не нехтуйте цими рекомендаціями, адже вони суттєво покращують роботу зі смартфоном.