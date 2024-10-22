Кулеба заявив про посилення заходів безпеки у морських портах Одеської області 

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив про посилення заходів безпеки у портах Одещини.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Кулеба наголосив, що питання безпеки українських портів, їхнього персоналу та суден є першочерговим, оскільки стабільна робота портів України є гарантом продовольчої стабільності у світі.

“Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями. Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій”, – заявив він.