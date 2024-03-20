Політика

Кулеба відвідає Індію для просування українського мирного плану, – Bloomberg

20 Березня 2024 08:11
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мзс, індія
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото: Bloomberg

Цього місяця міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію. Це буде перший візит на високому рівні після російського вторгнення.

Головний дипломат України буде намагатиметься переконати Індію підтримати мирну ініціативу Києва, повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, під час візиту, запланованого на кінець цього місяця, Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.

Українська формула миру передбачає десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії.


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