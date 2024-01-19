Політика

Кулеба обговорив ситуацію з захопленими в Сомалі українцями

19 Січня 2024 08:34
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кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що обговорив ситуацію з захопленими в Сомалі українцями зі своїм африканським колегою − виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Сомалі Алі Омаром.

Про це Кулеба написав у мережі Х (Twitter)

“Розмовляв з в.о. міністра закордонних справ Сомалі Алі Омаром щодо ситуації з українськими громадянами, захопленими в Сомалі, та шляхів її вирішення”.

Він додав, що сторони також домовилися про підписання меморандуму про встановлення дипломатичних відносин.

“Коли це станеться, не залишиться жодної африканської країни, з якою Україна не встановила б дипломатичних відносин”, − заявив Кулеба.

Крім того, сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці між Україною та Африканським Союзом.


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