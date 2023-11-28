Політика

Кулеба не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп’є через участь Лаврова — МЗС

28 Листопада 2023 14:07
читать на русском →
мзс, обсє

Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ 30 листопада – 1 грудня в м. Скоп’є у Македонії через рішення допустити на нього главу МЗС Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. При цьому Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського”, — йдеться у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Листопада 2023 16:03

Зеленський підписав закон про держбюджет-2024
28 Листопада 2023 16:56

У НАТО залишаються розбіжності щодо швидкого вступу України до Альянсу через позицію США та Німеччини
28 Листопада 2023 13:40

На Харківщині чоловік збив насмерть двох військовослужбовців і втік із місця аварії
28 Листопада 2023 13:14

У Крим повернуться історичні назви кримськотатарською – Мінреінтеграції
28 Листопада 2023 10:46

На Закарпатті під час виборів “барона” вбили чоловіка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки