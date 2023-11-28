Кулеба не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп’є через участь Лаврова — МЗС

Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ 30 листопада – 1 грудня в м. Скоп’є у Македонії через рішення допустити на нього главу МЗС Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. При цьому Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського”, — йдеться у повідомленні.