Кулеба: на “певному етапі” Україна буде готова до діалогу з РФ

Україна буде готова до переговорів із Росією на “певному етапі”, але він поки що не настав. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на зустрічі з китайським колегою Ван Ї.

За його словами, цей етап настане, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але зараз такої готовності з російського боку не спостерігається, ідеться в публікації МЗС України.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї повідомив, що на їхній зустрічі Кулеба заявив про готовність Києва до “діалогу і переговорів із Росією”. “Хоча умови і час ще не настали, ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру, і готові продовжувати відігравати в цьому конструктивну роль”, – також сказав Ван Ї.

За інформацією Reuters, переговори китайського та українського міністрів тривали понад три години – довше запланованого. Це перший візит Кулеби до Китаю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У травні в Китай для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном приїжджав Путін. За підсумками зустрічі вони підписали спільну заяву. У ній серед іншого йшлося про те, що Китай і Росія “наголошують на необхідності припинення будь-яких кроків, що сприяють затягуванню бойових дій, і подальшої ескалації конфлікту” в Україні, а також “закликають запобігти його переходу в неконтрольовану фазу”. Також наголошувалося на “важливості діалогу як оптимальної форми вирішення української кризи”.

Пекін неодноразово заявляв, що дотримується “нейтральної позиції” щодо питання війни в Україні. Китайська влада не засуджує Росію за вторгнення і звинувачує країни Заходу в “провокуванні конфлікту”, але при цьому офіційно не визнає Крим та інші окуповані українські території такими, що входять до складу Росії.