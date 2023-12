Кубраков: Експорт Українським морським коридором досяг 13 млн тонн

Створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт 400 суднами приблизно 13 млн тонн продукції до 24 країн світу, повідомив віцепрем’єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Попри систематичні атаки на портову інфраструктуру, порти прийняли під навантаження через Український коридор 430 суден”, – написав він у соцмережі X.

Around 13 mln tons of products have been exported through #Ukrainian_corridor by 400 vessels to 24 countries since august 2023.



Despite systematic attacks on the port infrastructure, ports accepted 430 vessels for loading through #Ukrainian_corridor.



