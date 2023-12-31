Економіка

Кубраков: Експорт Українським морським коридором досяг 13 млн тонн

31 Грудня 2023 15:37
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зерновий коридор

Створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт 400 суднами приблизно 13 млн тонн продукції до 24 країн світу, повідомив віцепрем’єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Попри систематичні атаки на портову інфраструктуру, порти прийняли під навантаження через Український коридор 430 суден”, – написав він у соцмережі X.

Кубраков наголосив, що це ефективний результат роботи ЗСУ, команди міністерства, бізнесу та міжнародних партнерів.

Згідно з раніше оприлюдненою статистикою Міндовкілля, експорт новим Українським коридором у вересні-листопаді становив 6,08 млн тонн: у вересні – 0,28 млн тонн, у жовтні – 2 млн тонн і в листопаді – 3,8 млн тонн. Відомство очікувало, що в грудні він може сягнути 5 млн тонн, однак, з огляду на слова Кубракова, він близький до 7 млн тонн.

Зазначалося, що в листопаді кількість суден збільшилася до 110 з 52 у жовтні та 5 у вересні, а сумарно за три місяці становила 167.

У “Чорноморській зерновій ініціативі” (BSGI), що діяла раніше, пікові проходження суден становили 176-180 на місяць у вересні-жовтні-2022, а експорт – 3,8-4,2 млн тонн на місяць.


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