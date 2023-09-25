Суспільство

Кросівки ASICS — японські технології у створенні якісного взуття

25 Вересня 2023 18:02
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Бренд ASICS відомий цікавою історією та бездоганною репутацією в галузі виробництва взуття та спортивних товарів для активного способу життя. Швидко ставши популярним серед спортсменів, ASICS зробив акцент на інноваціях та дослідженнях для створення найкращого спортивного взуття.

Чим відомі кросівки ASICS

ASICS славиться розробкою нових технологій та вдосконаленнями, що спрямовані на покращення продуктивності й комфорту на тренуваннях та змаганнях. Багато моделей кросівок ASICS https://dykyikram.com/krosivki/asics включають запатентовані передові рішення:

  • GEL-технологія. Технологія амортизації забезпечує відмінну посадку стопи при ударах під час бігу або тренувань.
  • FLYTEFOAM. Легка та високоефективна підошва забезпечує збалансований комфорт та відмінну підтримку.
  • TRUSSTIC SYSTEM. Ця технологія підтримує стабільність вигину стопи та зменшує ризик травм під час інтенсивних тренувань.
  • Аеродинамічний дизайн. Багато моделей ASICS мають сучасний аеродинамічний дизайн, який сприяє оптимальній швидкості під час бігу.

Види кросівок від ASICS

ASICS пропонує широкий вибір взуття для різних видів спорту та активностей.

  • ASICS GEL-Kayano. Кросівки відомі відмінною амортизацією, й підходять для довгих бігових тренувань на вулиці та в умовах залу.
  • ASICS GEL-Nimbus. Легкі та комфортні, ці кросівки ідеально підходять для повсякденного використання та бігу на короткі дистанції.
  • ASICS GEL-Cumulus. Забезпечують баланс підтримки суглобів та вільного руху стопи, що важливо під час занять фітнесом та кросфітом.

Які технології використовуються при виготовленні взуття ASICS

ASICS постійно вдосконалює технології виробництва, щоб забезпечити найкращі характеристики спортивного взуття. Деякі з основних технологій включають:

  • Impact Guidance System (IGS). Ця технологія спроєктована для оптимізації природних рухів стопи під час бігу.
  • DuoMax Support System. Забезпечує стабільність та підтримку під час активних тренувань.
  • Guidance Line Midsole Technology. Допомагає покращити ефективність бігу та підтримує природні рухи стопи.

З яких матеріалів шиють кросівки ASICS

У виробництві взуття використовують різні матеріали, серед яких популярні натуральна шкіра, синтетичні тканини, сітка, гелеві вставки у підошві, які спрямовані на створення легкого та комфортного взуття.

  • Синтетичні матеріали. Синтетична шкіра, сітка і текстиль надають кросівкам легкість, міцність. Вони та швидко висихають, що робить їх ідеальними для бігу та спорту на вулиці.
  • М’яка шкіра. Деякі моделі ASICS створені з натуральної м’якої шкіри, яка забезпечує комфорт та елегантний вигляд взуттю.
  • Сітка. Сітчасті матеріали використовуються для підвищення вентиляції та забезпечення оптимального обміну повітря у взутті.

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