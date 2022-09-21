Кремль засекретив пункт указу про мобілізацію, який стосується кількості призовників

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.

“Дійсно, він (сьомий пункт) для службового користування, тому я не можу його розкрити”, – сказав Пєсков.

На прохання розкрити хоча б тему або причину “закриття” цього пункту, він додав: “Я не можу пояснити”. “Єдине, що можу сказати: Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв’ю сказав: 300 тис. осіб. Ось там ідеться про кількість до 300 тис. осіб”, – сказав Пєсков.

В указі Путіна про часткову мобілізацію є один закритий пункт №7. У версії документа, опублікованій на сайті Кремля, цей пункт пропущено, а у версії, представленій на порталі правової інформації, він позначений як “для службового користування”.