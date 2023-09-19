Політика

Кремль заборонив називати Зеленського президентом, – ЗМІ

19 Вересня 2023 07:39
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росія, зеленський

Адміністрація президента Росії вимагає від підконтрольних Кремлю засобів масової інформації перестати називати президента України Володимира Зеленського президентом.

Про це пише видання “Холод”, з посиланням на співробітники російських видань, які отримали відповідну директиву.

Директиву розіслали у п’ятницю увечері, 15 вересня. Вимога стосується всіх видів медіа: від телеканалів до інтернет-ЗМІ.

За словами співрозмовників видання, чиновники адміністрації президента РФ запропонували виданням під час висвітлення діяльності президента України не згадувати його посаду чи називати її “режим Зеленського”. Основний наголос у вимозі йде на заголовки новин, щоб Зеленський відображався без посади у рядках видачі агрегаторів.

Видання зазначає, що деякі ЗМІ вже почали виконувати вимогу. Так, у РІА “Новости” з 15 вересня в низці новин не зустрічається словосполучення “президент України” при згадці Зеленського, тоді як у тих самих новинах слово “президент” незмінно стоїть поряд із прізвищем Путіна. А агентство Regnum, яке раніше називало Зеленського “президентом України”, тепер називає його “главою київського режиму”, “київським лідером” та “українським лідером”.

У деяких редакціях, за словами співрозмовників “Холоду”, ці вимоги викликали хвилю обурення — деякі співробітники навіть погрожували звільнитися.


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