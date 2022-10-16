Кремль проводить етнічні чистки на окупованих територіях і звозить туди росіян, – ISW

Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців, які, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це йдеться у звіті ISW.

Віце-прем’єр-міністр Росії Марат Хуснуллін 14 жовтня заявив, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області «вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах».

Як раніше повідомляв ISW, російська влада відкрито визнала, щодо передачі дітей з окупованих територій України на усиновлення до російських сімей у спосіб, який може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Крім того, російська влада може брати участь у ширшій кампанії етнічних чисток шляхом депопуляції української території шляхом депортацій і повторного заселення українських міст імпортованими російськими громадянами. Етнічна чистка сама по собі не була визначена як злочин згідно з міжнародним правом, але була визначена Комісією експертів ООН з порушень гуманітарного права, вчинених на території колишньої Югославії, як «перетворення території в етнічну однорідність шляхом застосування сили або залякування».

Згідно визначення ООН, етнічні чистки можуть здійснюватися шляхом насильницького виселення, та іншими методами. Ці визначення кампаній етнічних чисток узгоджуються з повідомленнями про примусову депортацію та усиновлення українських дітей, а також повідомленнями українських джерел про те, що проекти реконструкції Маріуполя мають на меті розмістити «десятки тисяч росіян», які переїдуть до Маріуполя.