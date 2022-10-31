Кремль попередив, що вивезення зерна з України тепер стає ризикованим

Вивезення зерна з українських портів навряд чи можливе без сприяння з боку Москви, заявив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

На вихідних Росія в односторонньому порядку вийшла з угоди про вивезення українського продовольства (насамперед зерна) Чорним морем, досягнутого за посередництва Туреччини та ООН.

Незважаючи на це, у понеділок турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина зробить усе можливе, щоби експорт зерна не припинявся. У понеділок близько 12 суден вийшли із чорноморських портів України.

Журналісти попросили Пєскова прокоментувати цю заяву турецького лідера та відповісти на запитання, чи можливо продовжувати вивезення зерна без санкції Кремля.

“В умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, така угода навряд чи реалізована, і вона набуває іншого характеру: набагато ризикованіший, небезпечніший і негарантованіший”, – заявив представник Кремля.

Між тим, уряд Франції спільно з іншими країнами ЄС працює на тому, щоб дозволити експортувати зернові з України сухопутними коридорами, повідомив французький міністр сільського господарства.

“Ми часто обговорюємо це на європейському рівні – ми намагаємося визначити, чи можливо, у ситуації коли перевезення морським шляхом виявиться неможливим, здійснювати його наземним транспортом”, – сказав у радіоінтерв’ю Марк Фесно.

За його словами, такі маршрути могли б проходити через Румунію чи Польщу.

“Ми продовжимо розробляти систему, яка дозволить нам не перебувати у руках Володимира Путіна”, – додав міністр.

За його словами, він уже обговорив це питання з іншими європейськими країнами, зокрема Німеччиною.

Тим часом німецький уряд закликав Москву повернутися до участі у зерновій угоді. Як заявив офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт, угода про вивезення зерна була надзвичайно успішною.

Зі свого боку представник МЗС Німеччини наголосила на важливості забезпечити експорт українського зерна, насамперед, морським шляхом.

“Ми докладаємо для цього всі сили”, – заявила Андреа Зассе.