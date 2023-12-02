Суспільство

Кремль намагається підкупити надто активних дружин російських солдатів

2 Грудня 2023 11:02
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росія, протест

Російська влада, ймовірно, намагається придушити публічне інакомислення дружин російських солдатів, у тому числі намагаючись відплатити їм і дискредитувати їх в Інтернеті. Це сталося після невеликих протестів у Москві в листопаді 2023 року, йдеться у черговій доповіді британської розвідки.

“Дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих протестуючих дружин свідчать про те, що останніми тижнями влада, ймовірно, пропонувала сім’ям збільшити грошові виплати в обмін на те, що вони утримаються від протестів”, – вважають британські аналітики.

Зазначається, що 27 листопада 2023 року одна відома онлайн-група солдатських дружин опублікувала маніфест проти «безстрокової мобілізації». Приблизно 31 листопада 2023 року групу було прикріплено попереджувальним ярликом «фейк» — ймовірно, за підбурюванням прокремлівських акторів.

“Ймовірно, влада особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з мобілізованими у вересні 2022 року, які вже понад рік перебувають на передовій”, – робить висновок розвідка Великої Британії.


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