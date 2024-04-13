Політика

Кремль фінансово заохочує більше новобранців приєднатися до війни в Україні

13 Квітня 2024 10:51
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війна, росія, мобілізація
Фотоілюстрація Елізабет Броквей з The Daily Beast / Фото Getty Images

6 квітня 2024 року президент Росії Путін ухвалив два закони на підтримку військовослужбовців Збройних сил Росії, які воюють в Україні, та їхніх сімей. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у щоденній доповіді.

Перший закон звільнив російських військовослужбовців, які воюють в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул. Це є продовженням закону від жовтня 2022 року, який звільнив мобілізованих та інших учасників російського вторгнення в Україну від нарахування пені за прострочення платежів за житлово-комунальні послуги, кредити та борги за кредитними картками.

Другий закон, підписаний Путіним, вносить зміни до Трудового кодексу РФ і забороняє роботодавцям звільняти удов російських військовослужбовців протягом одного року з дня смерті чоловіка.

“Кремль, ймовірно, ухвалив ці закони в надії заспокоїти російських військовослужбовців, фінансово заохотити більше новобранців приєднатися до війни в обмін на державні пільги і обмежити критику з боку дружин загиблих військовослужбовців. Хоча будь-які платіжні канікули можуть коштувати російському федеральному уряду небагато в короткостроковій перспективі, вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для економічної ситуації в Росії та її перспектив”, – вважають у британській розвідці.


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