Політика

Країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів

6 Грудня 2023 20:02
читать на русском →
зброя, Євросоюз

Держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч із обіцяного мільйона артилерійських снарядів для України до весни 2024 року.

Про це , стало відомо агентству Reuters.

У березні ЄС розробив план із надання Україні мільйона артилерійських снарядів, одного з ключових озброєнь у повномасштабній російсько-українській війні.

План складався з трьох частин: постачання із запасів армій ЄС, інвестиції у власне виробництво й замовлення снарядів у збройових компаній за схемою спільних закупівель, яку координує Європейське оборонне агентство.

Із власних запасів держави ЄС передали Україні близько 300 тисяч артилерійських снарядів, пише Reuters, а в межах спільних закупівель – лише 60 тисяч. У Євросоюзі називають різні причини відставання від плану.

Одні стверджують, що багато урядів ЄС не підкріпили заяви про довгострокову підтримку України розміщенням замовлень у збройових компаніях. Інші наполягають на тому, що промисловості потрібен час, щоб наростити темпи виробництва.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2023 20:20

США оголосили про новий пакет військової допомоги
6 Грудня 2023 20:02

Країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів
6 Грудня 2023 19:12

США висунули обвинувачення чотирьом російським окупантам за тортури над американцем
6 Грудня 2023 17:19

Киву ліквідувала СБУ – ЗМІ
6 Грудня 2023 16:12

Блокада кордону польськими перевізниками затримує військову допомогу ЗСУ, – Reuters
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки