Країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів

Держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч із обіцяного мільйона артилерійських снарядів для України до весни 2024 року.

Про це , стало відомо агентству Reuters.

У березні ЄС розробив план із надання Україні мільйона артилерійських снарядів, одного з ключових озброєнь у повномасштабній російсько-українській війні.

План складався з трьох частин: постачання із запасів армій ЄС, інвестиції у власне виробництво й замовлення снарядів у збройових компаній за схемою спільних закупівель, яку координує Європейське оборонне агентство.

Із власних запасів держави ЄС передали Україні близько 300 тисяч артилерійських снарядів, пише Reuters, а в межах спільних закупівель – лише 60 тисяч. У Євросоюзі називають різні причини відставання від плану.

Одні стверджують, що багато урядів ЄС не підкріпили заяви про довгострокову підтримку України розміщенням замовлень у збройових компаніях. Інші наполягають на тому, що промисловості потрібен час, щоб наростити темпи виробництва.