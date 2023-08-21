Космолот: що відомо про господаря українського онлайн-казино?

Cosmolot — один із найвідоміших інтернет-клубів, який займається організацією та проведенням азартних ігор в Україні. Він першим серед таких компаній отримав офіційний дозвіл від КРАІЛ у лютому 2021 року. З того часу ТМ «Космолот» набрала чималої популярності завдяки високій якості послуг, надійності та безпеці. При цьому історія розвитку компанії досі залишається нерозкритою.

Хто має онлайн-казино Cosmolot?

ТМ Космолот була отримана у 2020 році, і ось уже 3 рік радує шанувальників азартних ігор казино у мережі.Серед особливостей компанії слід зазначити:

з 2020 року ТМ “Космолот” знаходиться у володінні ТОВ “Спейсикс”;

у 2021 році реєструється торгова марка Cosmolot;

2021 року компанія отримує ліцензію від КРАІЛ терміном на 5 років, яка дозволяє займатися організацією та проведенням азартних ігор казино в мережі.

Діяльність Cosmolot ведеться в Інтернеті, а сама компанія позиціонує себе як онлайн-казино. Засновник та кінцевий бенефіціар “Спейсикс” – Сергій Потапов.

Космолот: загальні відомості про українське онлайн-казино

Дана компанія — це виключно український продукт із чіткою суспільною позицією. Вона не веде і не вела свою діяльність на території РФ, що вигідно відрізняє її від багатьох подібних закладів. Головний офіс Cosmolot розташований у Києві, всі розрахунки з гравцями ведуться у національній валюті.

Серед основних характеристик інтернет-казино слід зазначити таке:

господар – ТОВ «Спейсикс»;

засновник – Сергій Потапов;

заснована – у 2021 році;

ліцензія видана 08.02.2021 КРАІЛ рішенням №34 від 2 лютого 2021 року;

ігри – понад 1000 ліцензійних ігор, включаючи слоти, рулетку, настільні та карткові ігри;

провайдери – 58 міжнародних провайдерів;

мінімальна ставка – 1 копійка;

мінімальна сума депозиту – 50 грн;

мінімальна сума виведення – 100 грн;

платформа для гри – веб-сайт та мобільний додаток;

депозит та виведення коштів — виключно у гривні з карток Visa та Mastercard.

Також варто відзначити захист користувачів від шахраїв, який здійснюється завдяки верифікації даних та системам шифрування. Компанія дбає про стан гравців та пропонує спеціальний розділ «Відповідальна гра», який допоможе запобігти ризику розвитку ігрової залежності. Загалом Cosmolot повністю виправдовує звання лідера в галузі українських онлайн-казино.