Кримінал

Коригував ракетні удари по Одесі: агента ФСБ посадили на 15 років
20 Червня 2024 08:55
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Агент ФСБ, який коригував ракетні удари по Одесі, отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник коригував повітряні удари РФ по території південного регіону України. Передусім йдеться про ракетно-дронові атаки на цивільну інфраструктуру Одеси.

Для наведення ворожого вогню агент фіксував геолокації потенційних цілей, а потім месенджером направляв їх своєму російському куратору.

«Крім того, після обстрілів міста він обходив місця «прильотів», щоб з’ясувати їхні наслідки і «прозвітувати» про це ФСБ», – додали в СБУ.

Одночасно зловмисник намагався виявити пункти базування зенітно-ракетних комплексів ППО, що обороняють Одесу.

Співробітники СБУ затримали російського агента у березні 2023 року на спробі передачі розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, ідейний прихильник «рашизму».

Під час обшуку в помешканні зрадника вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів його визнали винним за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.


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